19:11 01 декабря 2017 0

Больше всего из «Серебра» досталось Ольге Серябкиной Фото: Ольга Серябкина, «ВКонтакте»

Депутат Госдумы Виталий Милонов оскорбил участниц знаменитой группы «Серебро», назвав их козлихами. Он вышел из себя в эфире шоу Big Russian Boss, когда узнал, что ранее в той студии присутствовал весь коллектив. Больше всех досталось Ольге Серябкиной.

«Спидозная ковырялка вонючая, фу, скотина, тьфу! Вымыли после неё эти диваны, отмыли? Сюда не сажать, в общем, этих козлих», — цитирует одиозного депутата «Ридус». На этом Милонов не остановился, вспомнив про полуобнаженные снимки девушки: «Фотографируется она с голой жопой. Говорит, свой выбор сделала: я люблю баб. Дура ты сраная!»

Позже он объяснил свои выпады в сторону Серябкиной тем, что она лесбиянка, а таких Милонов за девушек не считает. «Я же ничего такого не говорю про нормальных девушек. Она очень агрессивно себя ведет по отношению к традиционной семье. Она преподносит свою болезнь, девиантное поведение и сумасшествие в качестве нормы», — заявил он, отметив, что в целом к творчеству коллектива относится хорошо.

Ранее депутат Госдумы высказался о борьбе с наркоманией Трампа. Как сообщал сайт «Подмосковье сегодня», Милонов обвинил американского президента в пиаре на пожертвованиях.