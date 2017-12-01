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01 декабря 2017
30 ноября 2017
20:11  01 декабря 2017 2

Экс-министра спорта Челябинской области Серебренникова сняли на телефон в колонии. Он теперь занимается творчеством. ВИДЕО

Юрий Серебренников (в футболке) в колонии снимает фильмыФото и видео: пресс-служба ОНК по Челябинской области

Общественная наблюдательная комиссия области обнародовала видео выступления экс-министра спорта региона Юрия Серебренникова на кинофестивале «Надежда. Челябинск 2017» среди заключенных Южного Урала, ХМАО, Хакасии и Калининграда. Фильм бывшего чиновника под названием «Надежда» занял первое место, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ОНК.

Фестиваль проходил на территории исправительной колонии №15. Юрий Серебренников отбывает наказание в ЛПУ-3 (Лечебно-профилактическое учреждение №3 ГУ ФСИН по Челябинской области), его специально доставили в это ИК для ответного слова.

В фильме-победителе значительную часть занимает эпизод, где экс-чиновник проводит на территории колонии праздник, посвященный Дню физкультурника.

«Хочется выразить благодарность от всего контингента нашей колонии за то, что дали нам возможность снять фильм „Надежда“, — сказал Серебренников. — И знайте, по ту сторону колючего забора тоже есть спорт». Экс-министр спорта обратился к залу с просьбой аплодисментами поддержать российских спортсменов, которые готовятся к зимней Олимпиаде-2018, и особенно челябинскую конькобежку Ольгу Фаткулину, которую лишили серебряной медали Игр-2014 в Сочи и пожизненно дисквалифицировали из-за обвинений в употреблении допинга.

Серебренников осужден за получение взяток — суд установил, что он получил 35 млн рублей от директоров спортклубов. Он долго отрицал свою вину, но перед самым приговором признал вину. За это получил только пять лет колонии строгого режима и штраф в 150 млн рублей, хотя гособвинение требовало девять лет лишения свободы.

У Серебренникова подошел срок условно-досрочного освобождения. Победа в кинофестивале приблизит его к свободе.

Сергей Леонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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