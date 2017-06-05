Общественники помогут бывшим подчиненным Юревича выйти на свободу

20:10 05 июня 2017 0

Виталий Тесленко может выйти по УДО уже в июле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Представители общественной наблюдательной комиссии Челябинской области будут участвовать в освобождении экс-министра здравоохранения региона Виталия Тесленко и бывшего министра спорта Юрия Серебренникова из мест лишения свободы. Члены ОНК уже посетили высокопоставленных VIP, чтобы проверить условия их содержания в колонии строгого режима в Металлургическом районе Челябинска, и обсудить тему УДО (условно-досрочное освобождение). Тесленко может выйти на свободу уже в июле, Серебренников к концу этого года или в начале следующего.

Если бы Юрия Серебренникова не выпускали в ходе расследования из-под домашнего ареста под залог, он мог бы уже завтра подавать прошение по УДО. 6 июня было ровно 40 месяцев с момента его задержания 6 февраля 2014 года. Это две трети от 60 месяцев или 5 лет, назначенных экс-министру спорта судом. Но Серебренникову пошло в «зачет» только 2 года и 2 месяца СИЗО и домашнего ареста, остальное время до вынесения приговора он был на свободе. Об этом «URA.RU» сообщила адвокат экс-министра Алла Брагина, заявив, что время для УДО еще не наступило.

Юрий Серебренников не жалуется на условия содержания ОНК Челябинской области

«Рано! — подтвердил и председатель общественной наблюдательной комиссии региона Василий Катанэ, навестивший вместе с другими членами ОНК, экс-министра, отбывающего наказание ИК-2 в Металлургическом районе Челябинска. — Мы вместе смотрели бумаги. На УДО можно подавать в конце этого года или в начале следующего».

В колонии Юрий Серебренников заведует клубом, проводит спортивные соревнования, привел в порядок тренажерный зал и библиотеку — на это ему пришли средства «с воли», от друзей. «Он ни на что не жаловался», — рассказал «URA.RU» Василий Катанэ. В разговоре с общественниками экс-министр посетовал на то, что Челябинская область не может сейчас похвастать успехами в спорте, как это было, когда он руководил ведомством. Повторил то, что когда-то сказал на суде: «Вы дядю Юру еще не раз вспомните!».

Юрий Серебренников осужден за получение взяток — суд установил, что он получил 35 млн рублей от директоров спортклубов Южного Урала.

Бывший чиновник долго отрицал свою вину, но перед самым приговором неожиданно признал все, за что получил меньше, чем требовало обвинение. Прокуратура настаивала на 9 годах «строгого режима».



Так совпало, что в день, когда выносили приговор, его бывший шеф, экс-губернатор Михаил Юревич подал заявление на праймериз «Единой России», для участия в выборах в Госдуму. Он довольно тепло отозвался об экс-министре, даже заявил, что не верит в его вину.

С Серебренникова, по словам адвокатов и источников «URA.RU» в правоохранительных органов, пытались взять показания на Юревича, но он не стал их давать.

А вот бывший министр здравоохранения Виталий Тесленко «сдал» своего бывшего шефа.

В СК РФ эти данные обнародовали только в марте 2017 года, хотя, по слухам, Тесленко дал показания уже на стадии следствия по собственному уголовному делу. Любопытный факт — приговор сделали закрытым для СМИ, объяснив это тем, что в материале фигурируют столько громкие имена, что обвиняемый опасается за свою жизнь.

Члены ОНК посетили в конце прошлой неделе и Виталия Тесленко, он отбывает наказание в одной из колоний Челябинска. Он обвинялся и был осужден за получение «откатов», 71 млн рублей, с тендеров на поставку в регион высокотехнологичного медицинского оборудования, в рамках нацпроекта «Здоровье».

Василий Катанэ в разговоре с «URA.RU» не стал делиться подробностями условий содержание экс-министра, но отметил, что Тесленко, как и Серебренников, «ни на что не жалуется». Не стал Катанэ комментировать и срок выхода Виталия Тесленко по УДО.

В команде экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича — уже 12 уголовников. Сам он пока пытается уклониться от ответственности Фото: Вадим Ахметов / URA.RU

Две трети от назначенного судом срока, 7 лет лишения свободы, для Виталия Тесленко истекут 1 июля 2017 года. Он был задержан 31 октября 2012 года, больше года провел в СИЗО. Был выпущен под домашний арест, под которым оставался до самого приговора. Все остальные фигуранты «медицинского дела» давно на свободе. Эрнест Каримов по УДО, Александр Москалюк скрылся в Израиле, Иван Сорокун странным образом избежал преследования, Михаила Шуховцева выпустили по состоянию здоровья. Теперь и Виталий Тесленко, активнее всех сотрудничавший со следствием, может подавать заявление по УДО.

«В любом случае члены ОНК будут участвовать в этом процессе, — заявил „URA.RU“ Катанэ. — По договоренности с руководством ГУФСИН по региону, мы отныне принимаем участие в заседания по УДО, которые проходят на территории колоний и наш голос учитывается». Представители ОНК, к примеру, имели отношение к тому, что вышел по УДО осужденный за взятки экс-мэр Троицка Виктор Щекотов.

Впереди приговоры по другим бывшим соратникам челябинского экс-губернатора, попавших под пресс силовиков.

На стадии следствия дело бывшего вице-мэра Сергея Мануйлова, обвиняемого в крахе СК «Гринфлайт». Ждут приговора экс-министры Олег Бехтерев и Антон Шариков, бывший сенатор Константин Цыбко и бывший вице-губернатор Николай Сандаков. Бехтерев практически признал вину, за Шарикова вступился российский омбудсмен Константин Титов. Спрогнозировать решение суда по Цыбко и Сандакову не берется никто.

Есть вопросы у следствия и к самому Михаилу Юревичу. И не только в сфере медицины. Бывшему главе региона следствие вменяет получение «откатов» на сумму в 3,4 млрд рублей с тендеров по строительству и капитальному ремонту дорог в регионе с в 2011 по 2013 годы, получившим неофициальное название «дорожная революция». Давший показания на экс-губернатора бывший директор «Челябинскавтодора» Константин Овчинников находится на свободе. Сам Михаил Юревич находится предположительно в Лондоне и пока не торопится возвращаться на малую родину.