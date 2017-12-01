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01 декабря 2017
Главные новости 
18:01  01 декабря 2017 2

МОК пожизненно дисквалифицировал трех российских биатлонисток. Среди них — спортсменка из Кургана

Летний биатлон. Чемпионат мира-2014. Тюмень, романова яна
Яну Романову затронула волна дисквалификаций российских спортсменовФото: Николай Бастриков © URA.RU

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о пожизненной дисквалификации российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и уроженки Кургана Яны Романовой. Решение было принято после перепроверки допинг-проб Олимпиады в Сочи. Об этом сообщается на сайте организации.

В женской эстафете спортсменки завоевали серебро. Россию лишили этой награды, аннулировав результаты биатлонисток. Такими темпами наша сборная в командном зачете Олимпиады в Сочи потеряла уже 11 медалей и опустилась с первого на третье место.

В сообщении МОК также говорится о пожизненной дисквалификации российских лыжниц Юлии Чекаловой и Анастасии Доценко. На Олимпийских играх 2014 года они не заняли призовых мест.

За последние несколько недель МОК дисквалифицировал российских спортсменов в нескольких видах спорта. Например, скелетонисты и бобслеисты, которые даже обратились к Путину с просьбой о помощи, или спортсменка из Челябинска Ольга Фаткулина, у которой аннулировали результаты на Играх-2014.

Ксения Томашова
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