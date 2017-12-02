07:21 02 декабря 2017 0

Рост цен на бензин неизбежен, подчеркнул вице-премьер Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Цены на бензин в 2017 году могут вырасти больше инфляции, считает вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Он связал это с повышением налогов.

По словам Дворковича, «какой-то рост цен на бензин есть» и «это неизбежно». «У нас очень сильно упала инфляция, поэтому может быть действительно, внутри года цены на бензин вырастут чуть больше», — цитирует вице-премьера ТАСС. При этом он подчеркнул, что в интервале трех лет рост цен на бензин укладывается в общие инфляционные ожидания.

Как писало «URA.RU» ранее, 22 ноября Совет Федерации одобрил поправки в Налоговый кодекс РФ, по которым с 1 января 2018 году увеличиваются ставки акцизов на бензин класса 5 и дизельное топливо. Согласно документу, акцизная ставка на бензин поднимается с начала будущего года на 10,7% и достигнет отметки в 11,213 тыс. рублей за одну тонну.