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02 декабря 2017
13:27  02 декабря 2017 0

Уральца, сыгравшего в «Интернах» и «Универе», отправили в колонию за наркотики

Дмитрий Бушмин приехал в Москву из Нижнего Тагила в 2011 годуФото: личная страница Дмитрия Бушина во «ВКонтакте»

Актера Дмитрия Бушмина, известного по ролям в сериалах «Универ» и «Интерны», приговорили к восьми годам колонии после того, как он пытался сбыть партию запрещенных веществ.

На суде 27-летний артист рассказал, что приехал в Москву из Нижнего Тагила в 2011 году, передает Starhit. Он уже успел сняться в нескольких популярных сериалах и хотел получить актерское образование, однако ему не хватало денег. Бушмин стал подрабатывать таксистом, зарабатывая 30-35 тысяч рублей в месяц. Позже он увидел на одном из сайтов объявление о поиске курьера по распространению наркотиков.

В мае 2017 года актера задержали за распространение наркотиков. По словам Дмитрия Бушмина, сам он их не употреблял. Гособвинитель просил для актера 12 лет, однако суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.

Юрий Викторов
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