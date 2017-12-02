21:49 02 декабря 2017 0

Родченков заявил, что у него есть компромат на российских спортсменов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-глава московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков, пообещал, что на ближайшие годы уничтожит российский спорт.

«Я сделаю так, что у меня будет 100 проб компромата и я уничтожу весь олимпийский спорт России на ближайшие пять лет!» — слова Родченкова приводит RT. В интервью НТВ главный информатор WADA рассказал, что у него осталось достаточно доказательств, а сама борьба с допингом ему неважна.

Родченков признается, что он на самом деле «ужасный человек и продажная душа». Тем не менее в разоблачении российских спортсменов он готов идти до конца. «Так как события все идут более-менее в нужном направлении, то цена моя возрастает, несмотря на то что мой бюджет истощается», — заявляет информатор WADA.

Григорий Родченков также поведал о попытках его уволить с поста главы московской лаборатории РУСАДА. «Когда там один козел сказал, что будем менять директора лаборатории — он меня терпеть не мог — то ему WADA сказало: хорошо, только директора лаборатории будем назначать мы, возможно, он не из России». После этого Родченков заключил: «То есть я, конечно, сукин сын, но я все-таки свой сукин сын».

Несколько дней назад Родченков предал огласке часть своих дневников, где говорится о совещаниях с Виталием Мутко и подготовке допинг-коктейля. Именно за эту толстую тетрадь ему обещали миллион долларов, уточняет телеканал 360.

В его дневнике говорилось о коктейле, которым он якобы поил российских атлетов. Но Родченков признался, что рецепт напитка у американцев. И якобы под действием этого коктейля российские спортсмены становились непобедимы, добавляет информагентство Nation News.

После Олимпийских игр в Сочи Родченков бежал из страны и стал главным информатором WADA по делу о создании допинговой системы в России, которая, по мнению организации, позволила сборной РФ одержать победу на Олимпиаде. У наших спортсменов уже отобрали несколько наград, в связи с чем Россия опустилась в медальном зачете на третье место.