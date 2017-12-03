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03 декабря 2017
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02:52  03 декабря 2017 0

Звезду «Пиратов Карибского моря» обвинили в сексуальных домогательствах

Из-за неприятного инцидента актеру пришлось покинуть пост президента Австралийской киноакадемииФОТО: Wikimedia Commons, Martin Kraft

Известный голливудский актер Джеффри Раш оставил пост президента Австралийской киноакадемии из-за выдвинутых против него обвинений в сексуальных домогательствах.

Причиной стала предпринятая на него публичная атака со стороны Сиднейской театральной компании (STC), представители которой обвиняют его в «недостойном поведении» во время постановки «Короля Лира» в 2015 году. Сам актер все отрицает, утверждая, что звонил представителям руководства STC и просил разъяснений по поводу данных обвинений, но ему ответили отказом, передает РИА «Новости».

Джеффри Раш известен широкой публике по роли капитана Барбоссы в фильмах знаменитой киносаги «Пираты Карибского моря». Также актер снимался в таких кинолентах, как «Король говорит!», «Лучшее предложение», «Золотой век», «Блеск» и многих других. Кроме того, Раш является обладателем многих наград, в том числе двух премий «Золотого глобуса» и одного «Оскара».

Напомним, ранее «URA.RU» писало, что Гильдию режиссеров США по собственному желанию покинул известный голливудский продюсер Харви Вайнштейн. Кинодеятель добровольно покинул организацию, не дожидаясь исключения после вскрывшего скандала с серией сексуальных домогательств.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.Ru»
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