02:52 03 декабря 2017 0

Из-за неприятного инцидента актеру пришлось покинуть пост президента Австралийской киноакадемии ФОТО: Wikimedia Commons, Martin Kraft

Известный голливудский актер Джеффри Раш оставил пост президента Австралийской киноакадемии из-за выдвинутых против него обвинений в сексуальных домогательствах.

Причиной стала предпринятая на него публичная атака со стороны Сиднейской театральной компании (STC), представители которой обвиняют его в «недостойном поведении» во время постановки «Короля Лира» в 2015 году. Сам актер все отрицает, утверждая, что звонил представителям руководства STC и просил разъяснений по поводу данных обвинений, но ему ответили отказом, передает РИА «Новости».

Джеффри Раш известен широкой публике по роли капитана Барбоссы в фильмах знаменитой киносаги «Пираты Карибского моря». Также актер снимался в таких кинолентах, как «Король говорит!», «Лучшее предложение», «Золотой век», «Блеск» и многих других. Кроме того, Раш является обладателем многих наград, в том числе двух премий «Золотого глобуса» и одного «Оскара».

Напомним, ранее «URA.RU» писало, что Гильдию режиссеров США по собственному желанию покинул известный голливудский продюсер Харви Вайнштейн. Кинодеятель добровольно покинул организацию, не дожидаясь исключения после вскрывшего скандала с серией сексуальных домогательств.