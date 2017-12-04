02:09 04 декабря 2017 0

В iNADO считают, что российский футбол не обходится без допинга Фото: Илья Московец © URA.RU

Чемпионат мира по футболу 2018 года может пройти на российских площадках и без участия хозяев. С такой инициативой выступил исполнительный директор института Национальных антидопинговых агентств (iNADO) Джозеф де Пенсье.

Де Пенсье потребовал от Международной федерации футбола (FIFA) немедленно начать расследование в отношении российской сборной. Если в ходе расследования будет доказан факт применения допинга российскими футболистами, то российских спортсменов необходимо отстранить от участия в мундиале.

По словам де Пенсье, Россия может провести чемпионат, но при этом не участвовать в нем сама. «Любое многонациональное спортивное соревнование может продолжаться без какой-либо конкретной страны, так почему не удастся провести чемпионат мира в России? Я признаю, что на практике трудно представить этот сценарий, а также последствия, но почему бы и нет?» — цитирует спортивного чиновника телеканал 360.

Руководитель iNADA отметил, что FIFA должно провести расследование добросовестно и с желание, иначе «над их мероприятием нависнет большая туча».

Как сообщает «Газета.ру», адвокат экс-директора Московской антидопинговой лаборатории, а ныне — основного информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова Джим Уолден уже заявил о том, что его клиент готов выйти на связь с FIFA и предоставить данные о запрещенных препаратах в российском футболе.

Напомним, Григорий Родченков ранее заявил, что имеет цель уничтожить российский олимпийский спорт на ближайшие пять лет. Как писало «URA.RU» информатор уверен, что все события сейчас развиваются в нужном направлении. Другой информатор WADA, Виталий Степанов, также выступил с предложением вообще не допускать Россию до предстоящих Олимпийских игр в Корее.