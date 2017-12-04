{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Путин встретится с отстраненными олимпийцами. «Молодую гвардию» могут закрыть. Куйвашев переезжает в новый дом.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,52
Динамика за 2 недели
Евро 69,75
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
04 декабря 2017
03 декабря 2017
Главные новости Москвы
02:09  04 декабря 2017 0

«Над их мероприятием нависнет большая туча». ЧМ-2018 предложили провести без хозяев

Клипарт. Ноябрь. Магнитогорск, мяч, футбол, бутсы, спорт, футбольный мяч
В iNADO считают, что российский футбол не обходится без допингаФото: Илья Московец © URA.RU

Чемпионат мира по футболу 2018 года может пройти на российских площадках и без участия хозяев. С такой инициативой выступил исполнительный директор института Национальных антидопинговых агентств (iNADO) Джозеф де Пенсье.

Де Пенсье потребовал от Международной федерации футбола (FIFA) немедленно начать расследование в отношении российской сборной. Если в ходе расследования будет доказан факт применения допинга российскими футболистами, то российских спортсменов необходимо отстранить от участия в мундиале.

Статья по теме
Удар Родченкова направлен против России, но волна сметет всех

По словам де Пенсье, Россия может провести чемпионат, но при этом не участвовать в нем сама. «Любое многонациональное спортивное соревнование может продолжаться без какой-либо конкретной страны, так почему не удастся провести чемпионат мира в России? Я признаю, что на практике трудно представить этот сценарий, а также последствия, но почему бы и нет?» — цитирует спортивного чиновника телеканал 360.

Руководитель iNADA отметил, что FIFA должно провести расследование добросовестно и с желание, иначе «над их мероприятием нависнет большая туча».

Как сообщает «Газета.ру», адвокат экс-директора Московской антидопинговой лаборатории, а ныне — основного информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова Джим Уолден уже заявил о том, что его клиент готов выйти на связь с FIFA и предоставить данные о запрещенных препаратах в российском футболе.

Напомним, Григорий Родченков ранее заявил, что имеет цель уничтожить российский олимпийский спорт на ближайшие пять лет. Как писало «URA.RU» информатор уверен, что все события сейчас развиваются в нужном направлении. Другой информатор WADA, Виталий Степанов, также выступил с предложением вообще не допускать Россию до предстоящих Олимпийских игр в Корее.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров