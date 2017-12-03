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03 декабря 2017
17:56  03 декабря 2017 0

Удар Родченкова направлен против России, но волна сметет всех

Новые заявления информатора WADA разрушают олимпийское движение изнутри
Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
Встреча медалистов олимпийских игр Антона Шипулина и Юлии Скоковой в Кольцово. Екатеринбург, золотая медаль
Допинговые разоблачения Родченкова ставят под удар международное олимпийское движение в целомФото: Александр Мамаев © URA.RU

Антироссийская кампания, организованная главным «информатором WADA» Григорием Родченковым, бьет не только по России, но и по всему международному спорту, уверены опрошенные «URA.RU» эксперты в спортивной медицине.

В ожидании решения Международного олимпийского комитета по допуску россиян к Олимпиаде в Пхенчхане Родченков выступил с новыми разоблачениями об использовании допинга спортсменами из РФ. При этом он признался, что считает своей главной задачей «уничтожение олимпийского спорта в России на ближайшие пять лет».

Подобные эмоциональные заявления были свойственны Родченкову еще до бегства в США, рассказали «URA.RU» его коллеги. «Я полагаю, что он просто неуравновешенный человек. Как я его помню — он всегда был очень резким, мнительным, часто неадекватно реагировал на ситуации. История с его сестрой (Марина Родченкова была задержана в 2013 году при попытке сбыта запрещенных препаратов коллегам-спортсменам — прим. ред.) могла привести к тому, что он сейчас не отдает себе отчета в тех действиях, которые совершает, своих поступках и высказываниях», — считает доктор биологических наук Виктор Рогозкин, профессор Санкт-Петербургского НИИ Физической культуры, где Родченков организовывал антидопинговую лабораторию еще к Олимпиаде-80.

После того, как экс-глава московского ФГУП «Антидопинговый центр» перебрался в Штаты, американские власти приобрели новое оружие в информационной борьбе с Россией. При этом эксперты считают, что допинговые разоблачения Родченкова ставят под удар международное олимпийское движение в целом. «Скандал с допингом вскрывает несовершенство современных механизмов проверки спортсменов, в частности — организации WADA», — уверен известный российский спортивный врач Игорь Завьялов.

По словам Завьялова, следует поставить под сомнение сложившуюся сегодня систему «терапевтических исключений», которая наделяет WADA неограниченной властью допускать или не допускать к соревнованиям тех или иных спортсменов. «Сегодня можно манипулировать спортом, используя правила выписки препаратов. Ключ в руках у WADA и они решают: дать — не дать, пустить — не пустить. Всегда, когда в одних руках концентрируется власть, появляются поводы для манипуляции. Это сейчас кажется, что удар Родченкова направлен против России — нет: ударная волна потом сметет всех», — считает специалист.

Помимо дискредитации институтов международного Олимпийского движения, допинговый скандал имеет еще одно последствие, уничтожая саму идею спорта как объединяющей силы, сформулированную 100 лет назад и ставшую основой для проведения Олимпийских игр, уверен Лев Гудков, глава Аналитического центра Юрия Левады. «За границей репутация российского спорта сегодня пострадала. Внутри страны это воспринимается, как русофобия и неприятие России. В конечном счете, вместо объединяющей силы спорт в данном случае выступает как способ повышения напряженности между Россией и другими странами», — резюмировал итоги допингового скандала социолог.

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© Служба новостей «URA.Ru»
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