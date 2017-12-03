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03 декабря 2017
02 декабря 2017
Главные новости Москвы
00:56  03 декабря 2017 0

«Моя цена растет». Родченков заявил, что потерял 2,5 миллиона рублей из-за Мутко

Открытие СПИД-центра. Москва, лаборатория, пробирки, спид-центр, вич, анализ крови, врачи, медперсонал, медицина, спид-тест, люди в белых халатах
Родченков пообещал, что его показания уничтожат российский олимпийский спортФото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории, а ныне основной информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков, заявил, что потерял 2,5 миллиона рублей. При увольнении с поста начальника ему было положено выходное пособие в размере четырех окладов. По словам самого Родченкова, на тот момент у него была одна из самых высоких зарплат в российском Минспорта.

«С Мутко мы расстались добродушно. Потому что, если бы Мутко, зараза такая, меня бы уволил, он был бы обязан по моему контракту выплатить мне четыре моих зарплаты, — приводит слова экс-начальника лоборатории телеканал НТВ. — А так как в Минспорте у меня была самая высокая зарплата, то я на этом потерял 2,5 миллиона рублей. У меня официальная была зарплата 600 000 в месяц».

При этом информатор WADA называет и цену своих показаний — за дневник, в котором была описана система допинга в России, ему обещали 1 млн долларов. Несмотря на то, что сейчас финансовое положение Родченкова оставляет желать лучшего, он настроен оптимистично: «Так как события все идут более-менее в нужном направлении, то цена моя растет».

Ранее «URA.RU» сообщало, что Родченков пообещал уничтожить российский олимпийский спорт на ближайшие пять лет. По заявлению информатора WADA, ныне живущего в США, у него осталось достаточно доказательств, а в разоблачении российских спортсменов он готов идти до конца.

Напомним, после Олимпийских игр в Сочи Родченков покинул Россию и выступил с разоблачениями по делу о создании допинговой системы в России. По мнению WADA именно допинг позволил сборной РФ одержать победу на Олимпиаде. Нескольких российских атлетов уже лишили наград, в связи с чем Россия опустилась в медальном зачете на третье место.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
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