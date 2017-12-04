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04 декабря 2017
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Главные новости Москвы
05:32  04 декабря 2017 0

Гражданин Норвегии проведет в тюрьме 17 лет за убийство жены-россиянки

Суд над Ведерниковым. Челябинск., руки, наручники, браслеты
Мужчина также обязан выплатить компенсацию их трем общим детямФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гражданина Норвегии, обвиняемого в убийстве своей жены — россиянки Ольги Колосовой, приговорили к 17 годам и 9 месяцам тюрьмы. Злоумышленник также обязан выплатить два миллиона крон их трем общим детям в качестве компенсации.

Окружной суд Осло признал, что хладнокровное убийство было заранее спланировано. Помимо этого, мужчина до расправы над своей женой больше 10 лет подвергал ее и их старшую дочь физическому насилию. Представители обвинения требовали для него 19 лет тюрьмы.

Трагедия произошла в Осло 14 июня 2016 года. Женщина подверглась нападению мужа недалеко от своего дома, куда она возвращалась из аэропорта после поездки в Россию. Прибывшим на место врачам не удалось спасти ей жизнь, передает ТАСС.

Злоумышленник является выходцем из Афганистана, однако большую часть жизни он прожил в России, откуда вместе с женой перебрался в Норвегию в 2003 году как беженец. Одной из причин трагедии стал затяжной конфликт между супругами, вынуждавший Колосову несколько раз обращаться за помощью в кризисные центры. После очередной ссоры, мужчина купил жене билет в Россию в один конец и пригрозил убить, если она вернется обратно в Осло.

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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