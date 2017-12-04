{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Путин встретится с отстраненными олимпийцами. «Молодую гвардию» могут закрыть. Куйвашев переезжает в новый дом.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,52
Динамика за 2 недели
Евро 69,75
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
04 декабря 2017
03 декабря 2017
02 декабря 2017
01 декабря 2017
30 ноября 2017
10:41  04 декабря 2017 0

В Ноябрьске голосуют за новое имя площади у вокзала. Побеждает банальность

Не хватает лишь названия «Дружба Трех медведей»Фото: Юрий Семенков

В Ноябрьске началось голосование за новое имя отреставрированной площади у железнодорожного вокзала «Ноябрьск-2». Городская администрация предложила креативные названия, но горожане пока предпочитают привычные им. Большинство голосов горожан получила обыденная «Привокзальная площадь».

Выбор ноябрьцам предложили в рамках проекта «Формирование городской комфортной среды», на который делают упор власти в преддверии президентских выборов. Онлайн проект «Живем на Севере», к которому за короткий период присоединились уже все города и районы Ямала, состоит из двух главных разделов — «Предлагай!» и «Решай!» Первый раздел аккумулирует идеи по предложенным темам, второй формирует опросы по ним.

Один из опросов был сформирован, чтобы дать имя недавно отреставрированной площади у железнодорожного вокзала, реконструкцию которой проинспектировал губернатор Дмитрий Кобылкин. Варианты названий, предложенные горожанами и чиновниками, исходили из традиции называть объекты молодых северных городов, возведенных в годы освоения нефтегазовых месторождений, именами первопроходцев.

Одни из них предлагает назвать площадь в честь Фармана Салманова, первооткрывателя нефти Сибири (впрочем, мало знакомого ноябрьцам), второй — площадью Первооткрывателей, третий — площадью Дружбы. Более креативно звучат «Площадь встреч и расставаний» и «Три медведя». Последний вариант отсылает к установленной у площади скульптурной группе, изображающих семейство бурых медведей, частенько наведывающихся голодной весной на окраины города. Однако ноябрьцы пока предпочли самое утилитарное из всех возможных название.

Сергей Мороз
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров