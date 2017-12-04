В Ноябрьске началось голосование за новое имя отреставрированной площади у железнодорожного вокзала «Ноябрьск-2». Городская администрация предложила креативные названия, но горожане пока предпочитают привычные им. Большинство голосов горожан получила обыденная «Привокзальная площадь».
Выбор ноябрьцам предложили в рамках проекта «Формирование городской комфортной среды», на который делают упор власти в преддверии президентских выборов. Онлайн проект «Живем на Севере», к которому за короткий период присоединились уже все города и районы Ямала, состоит из двух главных разделов — «Предлагай!» и «Решай!» Первый раздел аккумулирует идеи по предложенным темам, второй формирует опросы по ним.
Один из опросов был сформирован, чтобы дать имя недавно отреставрированной площади у железнодорожного вокзала, реконструкцию которой проинспектировал губернатор Дмитрий Кобылкин. Варианты названий, предложенные горожанами и чиновниками, исходили из традиции называть объекты молодых северных городов, возведенных в годы освоения нефтегазовых месторождений, именами первопроходцев.
Одни из них предлагает назвать площадь в честь Фармана Салманова, первооткрывателя нефти Сибири (впрочем, мало знакомого ноябрьцам), второй — площадью Первооткрывателей, третий — площадью Дружбы. Более креативно звучат «Площадь встреч и расставаний» и «Три медведя». Последний вариант отсылает к установленной у площади скульптурной группе, изображающих семейство бурых медведей, частенько наведывающихся голодной весной на окраины города. Однако ноябрьцы пока предпочли самое утилитарное из всех возможных название.