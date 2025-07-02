«10 тысяч за свободу»: украинские военкомы наживаются на мобилизации

Сотрудники военкоматов Украины за деньги отпускают мобилизованных, но потом могут задержать снова. При этом сумма выкупа начинается примерно от 10 тысяч рублей. Об этом рассказал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«Для ТЦКшников (сотрудников территориальных центров комплектования — так на Украине называют военкоматы — прим. URA.RU) охота на людей — это бизнес. За каждого пойманного — деньги. Откупиться можно, 5-6 тысяч гривен (около 10 тысяч рублей — прим. URA.RU)», — сообщил Лебедев. Его слова приводит РИА Новости.
При этом по словам координатора, сумма выкупа за то, чтобы выпустили из машины более 10 тысяч гривен (более 20 тысяч рублей), а после регистрации как «бойца» сумма «вообще космос».
Сергей Лебедев рассказал, что, в случае, если человека выпускают, то «не значит, что его не поймают снова». Он отметил, что дается примерно минута на «побег», после чего могут задержать снова.
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