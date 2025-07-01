Автогонщик из Нового Уренгоя (ЯНАО) Артем Редькин завоевал золотую медаль на пятом этапе чемпионата России по автокроссу в классе T1-2500. Соревнования прошли в Тюмени с 27 по 29 июня и собрали сильнейших гонщиков страны, сообщает пресс-служба окружного департамента спорта.
«Спортсмен лидировал в квалификации и в финале, подтвердив статус сильнейшего», — сообщает пресс-служба ямальского депспорта в официальном telegram-канале. В результате победы Артем Редькин набрал 35 очков в общем зачете чемпионата, что укрепило его позиции в итоговом рейтинге.
Организаторы подчеркивают, что этап в Тюмени отличался высокой конкуренцией: за первенство боролись представители различных регионов России. Трасса потребовала от участников максимальной концентрации и мастерства.
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