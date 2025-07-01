Ямальский автогонщик выиграл чемпионат России в Тюмени. Видео

Артем Редькин из Нового Уренгоя получил золото чемпионата РФ по автокроссу
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Ямалец Артем Редькин взял золото на чемпионате по автокроссу
Ямалец Артем Редькин взял золото на чемпионате по автокроссу Фото:

Автогонщик из Нового Уренгоя (ЯНАО) Артем Редькин завоевал золотую медаль на пятом этапе чемпионата России по автокроссу в классе T1-2500. Соревнования прошли в Тюмени с 27 по 29 июня и собрали сильнейших гонщиков страны, сообщает пресс-служба окружного департамента спорта.

«Спортсмен лидировал в квалификации и в финале, подтвердив статус сильнейшего», — сообщает пресс-служба ямальского депспорта в официальном telegram-канале. В результате победы Артем Редькин набрал 35 очков в общем зачете чемпионата, что укрепило его позиции в итоговом рейтинге.

Организаторы подчеркивают, что этап в Тюмени отличался высокой конкуренцией: за первенство боролись представители различных регионов России. Трасса потребовала от участников максимальной концентрации и мастерства.

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Автогонщик из Нового Уренгоя (ЯНАО) Артем Редькин завоевал золотую медаль на пятом этапе чемпионата России по автокроссу в классе T1-2500. Соревнования прошли в Тюмени с 27 по 29 июня и собрали сильнейших гонщиков страны, сообщает пресс-служба окружного департамента спорта. «Спортсмен лидировал в квалификации и в финале, подтвердив статус сильнейшего», — сообщает пресс-служба ямальского депспорта в официальном telegram-канале. В результате победы Артем Редькин набрал 35 очков в общем зачете чемпионата, что укрепило его позиции в итоговом рейтинге. Организаторы подчеркивают, что этап в Тюмени отличался высокой конкуренцией: за первенство боролись представители различных регионов России. Трасса потребовала от участников максимальной концентрации и мастерства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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