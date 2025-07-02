Верховный суд поставил точку в деле солиста группы «Руки Вверх» Сергея Жукова

Верховный суд России отказался пересматривать дело о споре певца Сергея Жукова и продюсеров о правах на песни группы «Руки Вверх», возникший в 2023 году. Соответствующая информация размещена в материалах дела.
«Отказано в передаче дела в кассационную инстанцию», — говорится в документе. Информацию передает РИА «Новости». Так, суд пришел к выводу, что договоры между музыкантами и продюсерами были заключены, выполнялись обеими сторонами и ранее не оспаривались.
В 2023 году Сергей Жуков и один из продюсеров Алексей Потехин подали иск в Симоновский районный суд Москвы с требованием признать недействительными договор о передаче исключительных прав на фонограммы и соглашение о предоставлении эксклюзивной лицензии на их использование. В качестве ответчиков в деле выступили продюсер Андрей Маликов и компания «Издательство ДЖЕМ», которой тот уступил исключительные права на песни.
По словам музыкантов «Руки Вверх», они являются авторами и исполнителями ряда популярных песен, включая хиты «Ну где же вы, девчонки», «Крошка моя» и «Чужие губы». Также они не передавали продюсеру соответствующие права на произведения.
В июне 2025 года Жуков запатентовал товарный знак «Бабайка». Продукция под этой маркой станет ответом на популярную сейчас игрушку в виде монстра Лабубу. В частности, в рамках бренда будут производиться игрушки, в основу работы которых заложат функционал нейросетей, а также детские товары и питание, школьные принадлежности.
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