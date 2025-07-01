Отряд чиновников отказался покинуть СВО без известного на Урале генерала

Зам полпреда президента РФ в ДВФО вернулся с СВО, где командовал госслужащими

01 июля 2025 в 15:28 Размер текста - 17 +

Михаил Каган возглавил отряд после гибели командира. На Урале экс-чиновник известен в трех регионах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генерал-лейтенант запаса Михаил Каган — экс-сотрудник уральского полпредства, а ныне заместитель полпреда президента РФ на Дальнем Востоке — вернулся из зоны боевых действий, где командовал взводом чиновников. Он и его товарищи задержались на Курском приграничье после гибели командира отряда «Тигр» Сергея Ефремова — вице-губернатора Приморья. Как объяснил Каган URA.RU, он был обязан взять на себя командование. «За пару недель до окончания нашего контракта погиб командир большого отряда, в котором мы были составной частью. Его позывной Кубинец. Моим долгом было принять командование, согласовал это с полпредом президента и руководил всем отрядом полтора месяца до прибытия постоянного командира. Пришлось немного задержаться», — объяснил Каган. У его товарищей к тому моменту тоже истекал контракт. Но, узнав, что командир Каган остается, все солдаты, как один, отказались разъезжаться по домам. «Они мне сказали: „Если вы остаетесь, то мы тоже останемся на столько, на сколько требуется“. А ведь это по большей части чиновники, многие из которых — если не сказать большинство — никогда не имели боевого опыта», — отметил генерал. Он добавил, что в его подразделении все солдаты остались живы, и один получил ранение. Михаил Каган окончил юридический институт и академию управления МВД. В 2009—2011 годах возглавлял УФСКН по Ямалу, а в 2011—2015 годах — свердловское управление ведомства. Потом он работал заместителем губернатора ЯНАО по вопросам взаимодействия с силовым блоком и федеральными структурами в сфере правопорядка и безопасности. В 2018-м был назначен главным федеральным инспектором по Свердловской области, а в 2020-м стал ГФИ по Челябинской. В 2024 году Каган уехал в зону СВО и стал командиром взвода, сформированного из чиновников: мэров, их заместителей, членов правительств регионов ДВФО. Сначала подразделение выполняло боевые задачи в Донецкой республике, а потом перешло на курское направление. Товарищи не оставили своего командира и остались с ним до конца Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генерал-лейтенант запаса Михаил Каган — экс-сотрудник уральского полпредства, а ныне заместитель полпреда президента РФ на Дальнем Востоке — вернулся из зоны боевых действий, где командовал взводом чиновников. Он и его товарищи задержались на Курском приграничье после гибели командира отряда «Тигр» Сергея Ефремова — вице-губернатора Приморья. Как объяснил Каган URA.RU, он был обязан взять на себя командование. «За пару недель до окончания нашего контракта погиб командир большого отряда, в котором мы были составной частью. Его позывной Кубинец. Моим долгом было принять командование, согласовал это с полпредом президента и руководил всем отрядом полтора месяца до прибытия постоянного командира. Пришлось немного задержаться», — объяснил Каган. У его товарищей к тому моменту тоже истекал контракт. Но, узнав, что командир Каган остается, все солдаты, как один, отказались разъезжаться по домам. «Они мне сказали: „Если вы остаетесь, то мы тоже останемся на столько, на сколько требуется“. А ведь это по большей части чиновники, многие из которых — если не сказать большинство — никогда не имели боевого опыта», — отметил генерал. Он добавил, что в его подразделении все солдаты остались живы, и один получил ранение. Михаил Каган окончил юридический институт и академию управления МВД. В 2009—2011 годах возглавлял УФСКН по Ямалу, а в 2011—2015 годах — свердловское управление ведомства. Потом он работал заместителем губернатора ЯНАО по вопросам взаимодействия с силовым блоком и федеральными структурами в сфере правопорядка и безопасности. В 2018-м был назначен главным федеральным инспектором по Свердловской области, а в 2020-м стал ГФИ по Челябинской. В 2024 году Каган уехал в зону СВО и стал командиром взвода, сформированного из чиновников: мэров, их заместителей, членов правительств регионов ДВФО. Сначала подразделение выполняло боевые задачи в Донецкой республике, а потом перешло на курское направление.