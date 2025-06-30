Сибирская авиакомпания задержала вылет самолета из Нового Уренгоя

Самолет из Нового Уренгоя в Новосибирск задерживается на два часа
В Новом Уренгое (ЯНАО) 1 июля на два часа задержан самолет в Новосибирск компании S7. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе аэропорта имени Губкина.
«Самолет по расписанию должен вылететь в 09:20. По решению авиакомпании, вылет отложен до 11:20. В настоящее время посадка на рейс закончена», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе аэропорта Нового Уренгоя.
По данным онлайн-табло Новосибирска, в аэропорту задержано 12 авиарейсов, как на прилет, так и на вылет. Причины пока не называются.
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