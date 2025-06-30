30 июня 2025

Сибирская авиакомпания задержала вылет самолета из Нового Уренгоя

Авиарейс из Нового Уренгоя в Новосибирск задерживается на два часа
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет из Нового Уренгоя в Новосибирск задерживается на два часа
Самолет из Нового Уренгоя в Новосибирск задерживается на два часа Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) 1 июля на два часа задержан самолет в Новосибирск компании S7. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе аэропорта имени Губкина.

«Самолет по расписанию должен вылететь в 09:20. По решению авиакомпании, вылет отложен до 11:20. В настоящее время посадка на рейс закончена», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе аэропорта Нового Уренгоя.

По данным онлайн-табло Новосибирска, в аэропорту задержано 12 авиарейсов, как на прилет, так и на вылет. Причины пока не называются.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) 1 июля на два часа задержан самолет в Новосибирск компании S7. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе аэропорта имени Губкина. «Самолет по расписанию должен вылететь в 09:20. По решению авиакомпании, вылет отложен до 11:20. В настоящее время посадка на рейс закончена», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе аэропорта Нового Уренгоя. По данным онлайн-табло Новосибирска, в аэропорту задержано 12 авиарейсов, как на прилет, так и на вылет. Причины пока не называются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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