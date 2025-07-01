Главу ЯНАО Дмитрия Артюхова признали «старовером» ЕР. Видео

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Так губернатора охарактеризовало партийное начальство
Так губернатора охарактеризовало партийное начальство Фото:

Губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова признали «старовером» Единой России. Об этом заявил руководитель уральского межрегионального координационного совета ЕР Иван Квитка.

«Артюхов в «Единой России» с 2006 года, поэтому, можно сказать, старовер. У него маленький партийный значок. У кого маленький значок — тот старовер. У кого большой — уже прогрессивные, новые», — сообщил руководитель уральского корсовета партии Иван Квитка.

На сегодняшней партконференции Артюхов был единогласно утвержден главой реготделения ЕР. На этом посту он сменил вице-спикера заксо ЯНАО Алексея Ситникова. 

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Губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова признали «старовером» Единой России. Об этом заявил руководитель уральского межрегионального координационного совета ЕР Иван Квитка. «Артюхов в «Единой России» с 2006 года, поэтому, можно сказать, старовер. У него маленький партийный значок. У кого маленький значок — тот старовер. У кого большой — уже прогрессивные, новые», — сообщил руководитель уральского корсовета партии Иван Квитка. На сегодняшней партконференции Артюхов был единогласно утвержден главой реготделения ЕР. На этом посту он сменил вице-спикера заксо ЯНАО Алексея Ситникова. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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