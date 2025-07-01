Так губернатора охарактеризовало партийное начальство
Губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова признали «старовером» Единой России. Об этом заявил руководитель уральского межрегионального координационного совета ЕР Иван Квитка.
«Артюхов в «Единой России» с 2006 года, поэтому, можно сказать, старовер. У него маленький партийный значок. У кого маленький значок — тот старовер. У кого большой — уже прогрессивные, новые», — сообщил руководитель уральского корсовета партии Иван Квитка.
На сегодняшней партконференции Артюхов был единогласно утвержден главой реготделения ЕР. На этом посту он сменил вице-спикера заксо ЯНАО Алексея Ситникова.
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