На складе хранились фейерверки
На севере Калифорнии, в округе Йоло, произошел мощный взрыв на складе фейерверков. Об этом рассказали в офисе шерифа округа.
«Сегодня произошел значительный взрыв в районе Эспарто и Мэдисона», — передает сообщение офиса шерифа РИА Новости. Там добавили, что инцидент произошел на складе фейерверков.
Начался пожар. Была объявлена эвакуация. Офис шерифа призывает жителей избегать района происшествия, чтобы обеспечить безопасность спасательных операций. Причина взрыва пока не установлена.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!