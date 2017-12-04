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Главные новости Ямала
11:33  04 декабря 2017 0

Ямал вошел в ТОП-3 лучших туристических направлений по версии National Geographic

Досрочное голосование оленеводов. ЯНАО. Ямал. Салехард, урал, горы, пейзаж, север, природа, тундра
Туристов привлекают традиции и быт северянФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Журнал National Geographic Traveler присудил 3-е место в номинации «Российский этнический отдых» Ямало-Ненецкому автономному округу. В ближайшее время позиции ЯНАО могут еще более улучшиться.

В последние годы этнический туризм на Ямале активно развивается. Туристов привлекают традиции и быт коренных северян, сообщили «URA.RU» в правительстве региона. «Это новый прорыв для нашего округа, который позволяет знать не только о промышленных достижениях, но и какая культура, какой регион отличается своей природной достопримечательностью», — отмечает первый замруководителя представительства ЯНАО при Правительстве РФ Олег Мокринский.

Главный редактор National Geographic Traveler Ольга Яковина рассказала, что хотела бы отправить на Ямал корреспондентов и фотографов журнала, чтобы сделать большой репортаж. «Я думаю, что если у нас получится реализовать наши планы, Ямал в следующем году, не исключено, что поднимется ещё выше», — отметила Ольга.

За последние два лет количество туристов, в том числе иностранных путешественников, непрерывно увеличивается. В 2017 году Ямал посетили 125 тысяч человек. Чаще приезжают туристы из Швейцарии, Австралии, США, Германии и Великобритании. Россияне едут на Ямал из Центрального, Северо-Западного и Уральского федеральных округов, уточнили агентству в пресс-службе губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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