Журнал National Geographic Traveler присудил 3-е место в номинации «Российский этнический отдых» Ямало-Ненецкому автономному округу. В ближайшее время позиции ЯНАО могут еще более улучшиться.
В последние годы этнический туризм на Ямале активно развивается. Туристов привлекают традиции и быт коренных северян, сообщили «URA.RU» в правительстве региона. «Это новый прорыв для нашего округа, который позволяет знать не только о промышленных достижениях, но и какая культура, какой регион отличается своей природной достопримечательностью», — отмечает первый замруководителя представительства ЯНАО при Правительстве РФ Олег Мокринский.
Главный редактор National Geographic Traveler Ольга Яковина рассказала, что хотела бы отправить на Ямал корреспондентов и фотографов журнала, чтобы сделать большой репортаж. «Я думаю, что если у нас получится реализовать наши планы, Ямал в следующем году, не исключено, что поднимется ещё выше», — отметила Ольга.
За последние два лет количество туристов, в том числе иностранных путешественников, непрерывно увеличивается. В 2017 году Ямал посетили 125 тысяч человек. Чаще приезжают туристы из Швейцарии, Австралии, США, Германии и Великобритании. Россияне едут на Ямал из Центрального, Северо-Западного и Уральского федеральных округов, уточнили агентству в пресс-службе губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина.