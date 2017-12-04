В курортном городе Паттайе погиб 31-летний турист из Архангельска Сергей Белозерцев. Мужчина потерял ключ от своего номера и решил туда попасть через соседний балкон. Сергей уже перелез через ограждение, но сорвался и упал вниз. На уровне четвертого этажа он напоролся на острые штыри, закрепленные на карнизе.
По данным канала 360, Сергей был еще жив, когда при помощи подъемного крана спасатели сняли его со штыря — мужчина проткнул ногу, потерял много крови. Сергея доставили в госпиталь, где он вскоре скончался.
У погибшего осталась пожилая мама, которую он содержал, теперь женщина осталась без средств к существованию. Забрать сына денег у нее тоже нет. Поэтому друзья Сергея начали сбор необходимых для перевозки тела на родину 140000 бат. По сегодняшнему курсу это чуть больше 254 тыс. рублей.
Видео: Pattaya One TV, 18+