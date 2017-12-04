На крупном свиноводческом предприятии ООО СК «Олимп» в поселке Сединкино прошла внеплановая проверка на предмет соблюдения требований ветеринарного законодательства, в ходе которой Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО были выявлены грубые нарушения. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В ходе проверки специалисты обнаружили, что в «Олимпе» нарушаются правила принятия мер по утилизации умерших животных: отсутствует убойно-санитарный пункт, предназначенный для вынужденного убоя свиней, а также не проводится вскрытие. Трупы павших парнокопытных складируются на предприятии либо сжигаются с последующим захоронением на территории фермы.
Помимо прочего, на предприятии нарушается строгий пропускной режим на территории фермы, не контролируются санитарная обработка персонала и карантинирование животных. СК «Олимп» принимает корма из областей, где распространена африканская чума свиней, хранит вакцины с истекшим сроком годности, а на территории оборудованы автомастерская и гараж, из-за чего водители имеют доступ в свиноводческое помещение.
За выявленные нарушения ООО СК «Олимп» и должностное лицо будут привлечены к административной ответственности за нарушение сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, карантина животных и других ветеринарно-санитарных правил. Выдано два предписания об устранении нарушений законодательства РФ.
Ранее в регионе бушевала африканская чума свиней, из-за чего на другой ферме объявили карантин. Тюменцы сожгли всех зараженных свиней и запретили вывоз выживших животных на полгода.