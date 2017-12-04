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Главные новости Тюменской области
18:00  04 декабря 2017 0

На свиноферме под Тюменью нашли грубые нарушения. Мертвых животных сваливали в кучи и закапывали прямо на предприятии

Животные. Челябинск, свинья, кабанчик
На ферме отсутствуют помещения для карантирования свинейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

На крупном свиноводческом предприятии ООО СК «Олимп» в поселке Сединкино прошла внеплановая проверка на предмет соблюдения требований ветеринарного законодательства, в ходе которой Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО были выявлены грубые нарушения. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ходе проверки специалисты обнаружили, что в «Олимпе» нарушаются правила принятия мер по утилизации умерших животных: отсутствует убойно-санитарный пункт, предназначенный для вынужденного убоя свиней, а также не проводится вскрытие. Трупы павших парнокопытных складируются на предприятии либо сжигаются с последующим захоронением на территории фермы.

Помимо прочего, на предприятии нарушается строгий пропускной режим на территории фермы, не контролируются санитарная обработка персонала и карантинирование животных. СК «Олимп» принимает корма из областей, где распространена африканская чума свиней, хранит вакцины с истекшим сроком годности, а на территории оборудованы автомастерская и гараж, из-за чего водители имеют доступ в свиноводческое помещение.

За выявленные нарушения ООО СК «Олимп» и должностное лицо будут привлечены к административной ответственности за нарушение сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, карантина животных и других ветеринарно-санитарных правил. Выдано два предписания об устранении нарушений законодательства РФ.

Ранее в регионе бушевала африканская чума свиней, из-за чего на другой ферме объявили карантин. Тюменцы сожгли всех зараженных свиней и запретили вывоз выживших животных на полгода.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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