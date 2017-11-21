17:38 21 ноября 2017 0

Очаг АЧС оказался на территории ООО «Комплекс» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Исетском районе Тюменской области, где был обнаружен вирус африканской чумы свиней (АЧС), уничтожение поголовья на свиноводческой ферме ООО «Комплекс» завершено. Сейчас на предприятии идут мероприятия по дезинфекции, сообщил корреспонденту «URA.RU» источник, близкий к областному управлению ветеринарии. После снятия карантина будут объявлены ограничительные мероприятия — это значит, что полгода из района нельзя будет вывозить свиноводческую продукцию.

«Сейчас идет дезинфекция предприятия, планируется, что к концу недели она закончится. Потом будут идти обследования на наличие оставшихся продуктов свиноводства и убоя, — рассказал источник. — Карантин продлится до 10 декабря».

По словам собеседника агентства, «в ЛПХ вирус нигде не обнаружен», однако полной гарантии его отсутствия дать нельзя: не исключено, что кто-то из фермеров «мог что-то припрятать, увести животных от осмотра, и если вдруг животное погибнет, то его могут просто выбросить, и все начнется заново».

Поэтому сейчас в районе активно ведется информационная работа с местными чиновниками и фермерами — в частности, людям объясняют опасность подобных действий.

После снятия карантина, отметил собеседник агентства, на шесть месяцев будут введены ограничительные мероприятия на территории первой и второй угрожаемых зон, которые охватывают весь Исетский район. «Это означает, что продукцию свиноводства нельзя вывозить за пределы района», — пояснил он. Источник отметил, что пока не ясно, каким образом вирус АЧС попал в ООО «Комплекс» — при том, что ни в одном фермерском хозяйстве села Шорохово он не обнаружен.

«Похоже, что вирус появился еще в 20-х числах октября. Но АЧС может протекать вообще бессимптомно, животное обычное, нормальное, никаких симптомов нет, но оно вдруг пало — а по какой причине, неизвестно», — пояснил он.

Карантин по АЧС был объявлен 11 ноября. В «Комплексе» под уничтожение попало 16 тысяч свиней, еще около 300 животных было подвергнуто эвтаназии в личных подворьях Шорохово. Затем АЧС распространилась на Ямал, где в месте обнаружения вируса сгорела крупная частная свиноферма. Также зараженных свиней выявили в Курганской области. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев в режиме видеоконференции провел совещание с директорами крупных свиноводческих предприятий, потребовав от них принять дополнительные меры по недопущению распространения вируса за пределы Шорохово и сохранить предприятия.