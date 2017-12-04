В Сети нашлись эротические рассказы информатора WADA Родченкова

21:04 04 декабря 2017 0

Григорий Родченков с 2016 года скрывается в США ФОТО: RT.com

На просторах Сети нашлись эротические рассказы информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Свои литературные труды бывший глава Московской антидопинговой лаборатории публиковал под псевдонимом Виктор Конте.

Истории Родченкова обнаружили пользователи одного из крупнейших русскоязычных порталов России — Proza.ru. Под псевдонимом Конте на сайте размещены три рассказа: «Эстонские сборы», «Пудель и мартини» и «Нефтеперерабатывающий завод». Работы Родченкова датируются 2007 и 2011 годами.

О том, кто скрывается за псевдонимом, СМИ рассказал член Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов. «Разве может быть адекватен человек, который размещает порнографические рассказы на популярном ресурсе под псевдонимом Виктор Конте?» — сказал Кравцов в интервью агентству «Р-Спорт».

«Я стащил с нее трусы и, не выпуская их из рук, разделся быстро сам. И лег рядом, довольно резко запустив ей пальцы между ног», — приводит фрагмент рассказа издание LIfe.



Экс-глава московской антидопинговой лаборатории переехал в США в 2016 году. Родченков дал показания против российских спортсменов, завоевавших награды на Играх в Сочи. На прошлой неделе информатор WADA признался, что за съемки в документальном фильме о «российской допинговой программе» он получил в США роскошную квартиру и автомобиль Infiniti.