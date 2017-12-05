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01 декабря 2017
08:30  05 декабря 2017 0

Югорчанка, поехавшая в Сирию вместе с мужем, примкнула к ИГИЛ. Теперь она может стать смертницей

Возвращение югорчанки в Россию опасно для согражданФото: rosbalt.ru
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Как минимум еще одна жительница ХМАО сейчас находится в Сирии среди боевиков запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. 35-летняя уроженка Ханты-Мансийского района русско-татарского происхождения перебралась туда после того, как вышла замуж за выходца с Кавказа. Об этом 5 декабря «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах региона. В региональном СУ СКР эту информацию пока не комментируют.

По словам собеседника, мужа югорчанки убили в ходе вооруженного конфликта, а она осталась в Сирии вместе с террористами — против женщины возбудили уголовное дело по статье 208 УК «Участие в незаконных вооруженных формированиях». По мнению инсайдера, суд заочно вынес решение об аресте женщины, а уголовное дело расследует СКР.

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«Это значит, что ее, как участника НВФ, скорее всего ликвидируют при встрече. Такое решение принято из-за рисков: после утраты мужа она с высокой долей вероятности станет смертницей, а ее возвращение в Россию опасно для граждан», — рассказывает инсайдер.Также собеседник добавил, что для попадания под статью 208 не обязательно носить оружие или принимать активное участие в конфликтах, достаточно просто готовить еду для террористов.

Как ранее сообщало агентство, в СМИ попал список россиянок с детьми, которых представители чеченских властей нашли в лагере иракского Мосула и женской тюрьме Багдада. В перечне десятки имен. Среди женщин, попавших в беду, жительницы Екатеринбурга, Нижневартовска, Тюмени и их дети.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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