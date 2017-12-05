08:30 05 декабря 2017 0

Возвращение югорчанки в Россию опасно для сограждан Фото: rosbalt.ru

Как минимум еще одна жительница ХМАО сейчас находится в Сирии среди боевиков запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. 35-летняя уроженка Ханты-Мансийского района русско-татарского происхождения перебралась туда после того, как вышла замуж за выходца с Кавказа. Об этом 5 декабря «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах региона. В региональном СУ СКР эту информацию пока не комментируют.

По словам собеседника, мужа югорчанки убили в ходе вооруженного конфликта, а она осталась в Сирии вместе с террористами — против женщины возбудили уголовное дело по статье 208 УК «Участие в незаконных вооруженных формированиях». По мнению инсайдера, суд заочно вынес решение об аресте женщины, а уголовное дело расследует СКР.

«Это значит, что ее, как участника НВФ, скорее всего ликвидируют при встрече. Такое решение принято из-за рисков: после утраты мужа она с высокой долей вероятности станет смертницей, а ее возвращение в Россию опасно для граждан», — рассказывает инсайдер.Также собеседник добавил, что для попадания под статью 208 не обязательно носить оружие или принимать активное участие в конфликтах, достаточно просто готовить еду для террористов.

Как ранее сообщало агентство, в СМИ попал список россиянок с детьми, которых представители чеченских властей нашли в лагере иракского Мосула и женской тюрьме Багдада. В перечне десятки имен. Среди женщин, попавших в беду, жительницы Екатеринбурга, Нижневартовска, Тюмени и их дети.