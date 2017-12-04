08:58 04 декабря 2017 0

Женщин удерживали силой Фото: depositphotos.com © URA.RU

В СМИ попал список россиянок с детьми, которых представители чеченских властей нашли в лагере иракского Мосула и женской тюрьме Багдада. В перечне десятки имен. Среди женщин, попавших в беду, жительницы Екатеринбурга, Нижневартовска, Тюмени и их дети

Список пленниц запрещенной в России террористической организации ИГ составили в Совете по развитию гражданского общества и правам человека при главе Чечни. Его передала РИА «Новости» член совета Хеда Саратова. Женщин и детей вывезли в Ирак мужья, состоящие в запрещенной организации.

В документе числятся Валерия Олеговна Кокорина 1999 г.р.из Екатеринбурга с двумя детьми, Анастасия Борисовна Трулева 1982 г. р. из Нижневартовска с тремя детьми, Инесса Перимовна Тиракова 1991 г. р. из Тюмени и пятеро ее детей, а также еще десятки граждан России. Некоторые родственники вывезенных из страны женщин даже не знали, что их дочери оказались в иракском лагере. Список будет уточняться.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о 25 женщинах и 79 детях из России в лагере Мосула, которые теперь переведены в женскую тюрьму Багдада, среди них раненые и инвалиды, пишет «Федеральное агентство новостей». По его словам, уже известны их имена. При содействии руководства Чечни уже удалось вывезти в Россию около сотни женщин и детей из охваченной войной Сирии, напоминает «Национальная служба новостей».