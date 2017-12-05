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05 декабря 2017
04 декабря 2017
Главные новости Москвы
06:46  05 декабря 2017 0

Голикова показала Путину пешеходный переход в никуда в Липецкой области. ФОТО

Гайдаровский форум-2016. Второй день. Москва., голикова татьяна
По словам Татьяны Голиковой, таких примеров в России очень многоФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова показала президенту России Владимиру Путину недавно построенный в Липецкой области надземный переход, который никуда не ведет. Возведен он был за бюджетные деньги. Встреча главы ведомства и российского лидера состоялась в понедельник, 4 декабря. Речь, как отмечается, шла об итогах работы Счетной палаты в 2017 году и нарушениях.

«В прошлом году их (нарушений) было 3855 на сумму 965 млрд рублей, а сейчас за 11 месяцев года уже 3980 на 1 трлн 556 млрд», — приводит «Газета.Ru» слова Голиковой, которая также обратила внимание главы государства на недоработки со стороны региональных властей.

Переход должен вести к торговому центру, который так и не построили
Фото: Life.ru

В качестве примера она привела Липецкую область. Там на строительство туристско-рекреационной зоны «Елец» было потрачено 18,2 млн бюджетных рублей, и часть этих денег были пущены на возведение надземного перехода. По задумке он должен вести к торговому центру, однако тот так и не был построен, и переход ведет в никуда.

При этом, как отметила Татьяна Голикова, речь о краже денег не идет — они просто были использованы неэффективно. И таких примеров, по ее словам, очень много.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
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