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05 декабря 2017
04 декабря 2017
Главные новости Москвы
08:43  05 декабря 2017 0

Российский посол утешил остающегося под санкциями Макфола бутылкой водки. ФОТО

автосалон, противостояние россия и сша, агрессия, злость, ругань, бунт, флаги россия и сша, противостояние россия сша
Макфол работал в России с 2012 по 2014 годыФото: depositphotos.com © URA.RU

Посол России в США Анатолий Антонов подарил бутылку водки своему коллеге, бывшему послу США в России Майклу Макфолу. Американский дипломат на своей странице в Facebook поблагодарил Антонова за презент и приложил к посту фото.

На снимках запечатлена водка Beluga, пишет Lenta.ru. Бутылка хранится в деревянном подарочном ящике с логотипом посольства России в США. «Подарок от посла Антонова [перевод с английского], — написал Макфол и добавил по-русски, — спасибо!»

Макфол руководил американской дипмиссией в России с 2012 по 2014 годы. До этого он работал спецпомощником президента США Барака Обамы по вопросам национальной безопасности.

Американский дипломат был включен в санкционный список России. В 2016-м официальный представитель МИД Мария Захарова говорила, что причиной тому стал намеренно нанесенный Макфолом ущерб двусторонним отношениям. В декабре 2017 года, как сообщало «URA.RU», Макфол даже обратился к Антонову с просьбой об исключении из санкционного списка, но затем объяснил свои действия шуткой.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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