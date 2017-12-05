08:43 05 декабря 2017 0

Макфол работал в России с 2012 по 2014 годы Фото: depositphotos.com © URA.RU

Посол России в США Анатолий Антонов подарил бутылку водки своему коллеге, бывшему послу США в России Майклу Макфолу. Американский дипломат на своей странице в Facebook поблагодарил Антонова за презент и приложил к посту фото.

На снимках запечатлена водка Beluga, пишет Lenta.ru. Бутылка хранится в деревянном подарочном ящике с логотипом посольства России в США. «Подарок от посла Антонова [перевод с английского], — написал Макфол и добавил по-русски, — спасибо!»

Макфол руководил американской дипмиссией в России с 2012 по 2014 годы. До этого он работал спецпомощником президента США Барака Обамы по вопросам национальной безопасности.

Американский дипломат был включен в санкционный список России. В 2016-м официальный представитель МИД Мария Захарова говорила, что причиной тому стал намеренно нанесенный Макфолом ущерб двусторонним отношениям. В декабре 2017 года, как сообщало «URA.RU», Макфол даже обратился к Антонову с просьбой об исключении из санкционного списка, но затем объяснил свои действия шуткой.