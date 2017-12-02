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02 декабря 2017
Главные новости Москвы
20:17  02 декабря 2017 0

Макфол назвал шуткой просьбу снять с него российские санкции

У Майкла Макфола в России много друзейФОТО: Wikimedia.org
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Бывший посол США в Москве Майкл Макфол заявил, что пошутил, попросив посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова помочь снять российские визовые санкции.

«Я сказал это в шутку на публичном мероприятии. Конечно же, я понимаю, что у Антонова нет такой власти, чтобы вытащить меня из российского санкционного списка. Также я уверен, что не сделал ничего такого, за что меня можно было бы в него поместить», — написал Макфол в Twitter.

Ранее «URA.RU» писало, бывший посол США в РФ попросил российского посла в Соединенных Штатах Анатолия Антонова снять с него санкции. Стремление вновь приехать в Россию Макфол объяснил тем, что в этой стране у него много друзей, он жил здесь несколько лет, уточняют Nation News. Экс-посол также подчеркнул, что с нетерпением ждёт возможности посетить Россию в ближайшее время, отмечает RT.

В августе этого года Макфол возмутился похвалами президента США Дональда Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина. В соцсетях он написал, что американский лидер неправ, напоминает телеканал 360.

Артем Косых
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