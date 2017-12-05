Во вторник, 5 декабря, в Ноябрьске проводят личный прием граждан представители прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа. Представители надзорного ведомства, возглавляемые старшим помощником прокурора ЯНАО Владимиром Милевским, примут горожан в здании городской прокуратуры.
Сотрудники окружной прокуратуры готовы выслушать жалобы на деятельность органов власти и местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений. Кроме этого, местные предприниматели сегодня могут представить жалобы на нарушения своих прав надзорными органами.
Прокуроры ждут также обращений по фактам коррупции в органах местного самоуправления, отказов или бездействия при приеме заявлений о преступлениях в УВД. Можно пожаловаться и на факты задержек в оплате труда работодателями, на предоставление некачественных услуг в жилищно-коммунальной сфере и несоблюдение конституционных прав граждан, в том числе в уголовном судопроизводстве.