Представитель Белого дома Хоган Гидли заявил, что решение о статусе Иерусалима как столицы Израиля будет принято в ближайшее время.По словам Гидли, это произойдет в обязательном порядке.
«Президент ясно дал понять, что это не вопрос «если», а вопрос «когда», — пояснил он. Так или иначе, никаких действий об отказе признания Иерусалима в таком качестве не произойдет. Ранее президент США хотел перенести американское посольство из прежней столицы — Тель-Авива, — в являющийся таковой с 1980 года Иерусалим. Об этом Дональд Трамп говорил еще в ходе своей предвыборной кампании.Однако из-за спорного статуса города с принятием решения повременили.
Как писало ранее RT, закон о переносе американского посольства был принят Конгрессом еще в 1995 году. Однако во избежании эскалации конфликта, лидеры США долгое время откладывали решение вопроса. «При этом признание Иерусалима столицей Израиля было одним из предвыборных обещаний Буша-младшего во время президентской кампании — 2000».
Трамп планировал официально признать Иерусалим столицей Израиля. Однако в этом случае почти 60 исламских стран разорвут связи с США, сообщает «Федеральное агентство новостей». Собственно, это обстоятельство — как и угроза терактов — удерживало от подобных действий и правительства иных государств, имеющих посольства в Израиле. Исключением стали Парагвай и Боливия, чьим дипломатические представительства расположены в пригороде официальной столицы еврейского государства.