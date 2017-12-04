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17:54  04 декабря 2017 0

В Зауралье спасатели перестали искать мальчика, утонувшего вместе с собакой. Добровольцы на помощь не пришли

Практический этап проверки навыков водолазов-спасателей ГУ «Поисково-спасательная служба Челябинской области». Челябинск, водолаз, спасатель, мчс
Спасатели проводили в холодной воде по пять часов в деньФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Шадринском районе Курганской области спасатели завершили поиски 13-летнего мальчика, который провалился под лед и утонул, спасая свою собаку. Тело подростка не обнаружили.

Трагедия произошла 24 ноября в селе Верхозино. Мальчик, двое его друзей и пес прогуливались вдоль Исети. Играя с собакой, подросток бросил палку на тонкий лед, животное побежало за ней и провалилось в холодную воду. Хозяин бросился на помощь питомцу: пополз на животе по льду, однако неокрепшая корка все равно не выдержала его веса. Несмотря на то, что приятели пытались самостоятельно помочь мальчику и сразу позвали взрослых, спасти ни его, ни собаку не удалось.

В день трагедии водолазы областной поисково-спасательной службы обследовали до 200 метров дна. Сегодня они завершили свою работу, сообщает shadr.info. На призывы родителей помочь в поисках, адресованные рыбакам с подводными камерами, никто не откликнулся. Одну камеру родственникам все же предоставили в местном рыболовном магазине, однако она не помогла найти тело подростка.

Пресс-служба управления МЧС на момент публикации материала для комментариев оказалась недоступна.

Вера Чернышева
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© Служба новостей «URA.Ru»
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