17:54 04 декабря 2017 0

Спасатели проводили в холодной воде по пять часов в день Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Шадринском районе Курганской области спасатели завершили поиски 13-летнего мальчика, который провалился под лед и утонул, спасая свою собаку. Тело подростка не обнаружили.

Трагедия произошла 24 ноября в селе Верхозино. Мальчик, двое его друзей и пес прогуливались вдоль Исети. Играя с собакой, подросток бросил палку на тонкий лед, животное побежало за ней и провалилось в холодную воду. Хозяин бросился на помощь питомцу: пополз на животе по льду, однако неокрепшая корка все равно не выдержала его веса. Несмотря на то, что приятели пытались самостоятельно помочь мальчику и сразу позвали взрослых, спасти ни его, ни собаку не удалось.

В день трагедии водолазы областной поисково-спасательной службы обследовали до 200 метров дна. Сегодня они завершили свою работу, сообщает shadr.info. На призывы родителей помочь в поисках, адресованные рыбакам с подводными камерами, никто не откликнулся. Одну камеру родственникам все же предоставили в местном рыболовном магазине, однако она не помогла найти тело подростка.

Пресс-служба управления МЧС на момент публикации материала для комментариев оказалась недоступна.