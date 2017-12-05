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Главные новости Курганской области
11:19  05 декабря 2017 0

«Мы смогли это отстоять». Курганские лоббисты в Госдуме «отбили» средства для сел Зауралья

Депутат Государственной Думы РФ от Курганской области Василий Шишкоедов. Курган, шишкоедов василий
Василий Шишкоедов активно отставиает интересы зауральских аграриевФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Поддержка зауральских аграриев в 2018 году не уменьшится, хотя изначально некоторые ее виды не вошли в бюджет будущего года. Депутат Госдумы Василий Шишкоедов рассказал «URA.RU», что многие суммы расходов в федеральном бюджете, предназначенные для поддержки сельских производителей, удалось сохранить.

«Мы отстояли в бюджете средства на поддержку аграриев на уровне 2017 года. На погектарную поддержку направят 11,3 млрд рублей, на выплаты производителям молока — около восьми миллиардов рублей», — рассказал Василий Шишкоедов. В Курганской области на растениеводство направят 266 млн рублей несвязанной поддержки (в 2017 году выделялось 247 млн рублей), также до 34,5 млн увеличилась сумма на поддержку хозяйств, занимающихся разведением крупного рогатого скота.

Государство продолжить субсидировать кредиты для аграриев — их можно будет получить по льготной ставке в 5%. «В бюджет будущего года заложена хорошая подушка — исходили из стоимости барреля нефти по 40 долларов, а сейчас он стоит 58-60, поэтому мы надеемся, что будут выделены дополнительные средства на поддержку социально значимых вопросов в течение следующего года», — отметил Шишкоедов.

Также депутат добавил, что продолжится финансирование партийных проектов «Единой России». На программу «Комфортная среда» Зауралью выделят 179,2 млн рублей. Еще 144 млн рублей планируется потратить на ремонт сельских школ, 126 млн рублей — на ремонт дорог в глубинке.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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