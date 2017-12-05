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05 декабря 2017
11:37  05 декабря 2017 0

Ирина Шейк поразила поклонников откровенным нарядом в Лондоне. ФОТО

Шейк Ирина, шейк ирина
Платье модели сравнили с купальником и шторойФото: Личная страница Шейк Ирины в Instagram

На ковровой дорожке The Fashion Awards топ-модель из Челябинской области блистала в платье из премиум-коллекции Versace.

Для церемонии вручения наград в фэшн-индустрии Шейк выбрала белое платье в пол с глубоким декольте и длинным разрезом, идущим по ноге. Платье больше напоминало серебристое боди, поверх которого завязано полотно белой ткани.

Пользователи восхищаются фигурой Шейк «Красавица, шик и блеск… Шейк прекрасна… Мощщщщная, сочнааааая». Однако есть и те, кто не оценил наряд модели: «Купальник +штора… Это платье изуродовало ее, кто ей его порекомендовал?» — пишут в комментариях в «Инстаграме». В свой аккаунт Шейк выложила более удачное фото, где фолловерам не к чему было придраться.

The Fashion Awards — обновленная British Fashion Awards, британская премия за достижения в сфере моды. Награду вручают с 1984 года.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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