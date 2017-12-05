Челябинского бизнесмена, угрожавшего «URA.RU», заставят платить долги

Судебная коллегия Челябинского областного суда оставила в силе приговор Ашинского городского суда бизнесмену и экс-депутату Заксобрания региона Валерию Алешкину. Он получил пять лет колонии, с отбыванием наказания в колонии общего режима, и штрафу в 150 тыс. рублей, сообщили «URA.RU» в пресс-службе областной прокуратуры, но был освобожден от наказания за истечением срока давности.
Ранее Ашинский городской суд признан Алешкина виновным по трем эпизодам ч.3 ст. 159.4 (мошенничество в крупном размере), по ст. 196 (преднамеренное банкротство) и по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Алешкина судили за махинации на Ашинском химическом заводе (АХЗ), которым он руководил. Суд установил, что с 2008 по 2011 Алешкин похитил средства, принадлежащие юридическим лицам из числа иностранных контрагентов ОАО «АХЗ», на общую сумму более 12 млн рублей. Директор завода не выполнял договорные обязательства. Кроме того, Алешкин выводил с завода ликвидные активы, что привело к банкротству градообразующего предприятия Аши. Из-за долгов завода отключали единственную котельную в поселке Лесохимиков, жители выходили на митинги.
Кредиторам и государству был нанесен вред на сумму в 259 млн рублей. К моменту вынесения приговора истек срок давности по совершенным преступлениям, и Алешкин от наказания был освобожден. Областной суд оставил решение Ашинского суда в силе. Суд также постановил взыскать с бизнесмена по гражданским искам компании «FRP Services& Cjmpany» («ФРП Сервисез и Компани») в счет возмещения материального вреда на сумму более 9 млн. 291 тыс. рублей и в пользу компании ПАО «Уфаоргсинтез» в счет возмещения материального вреда на сумму более 147 тыс. рублей.
Уголовное дело расследовалось несколько лет. Когда Алешкин перестал ходить на допросы, его доставили к следователю принудительно, после чего отправили под домашний арест. Бизнесмен был в составе Заксобрания с 2005 по 2010 годы, но следующие выборы Алешкин проиграл. После возбуждения уголовных дел его исключили из «Единой России», хотя сам онзаявлял, что покинул партию власти добровольно.
Валерий Алешкин получил известность не только по делам на Ашинском химзаводе. В информационную повестку он попадал из-за долгов журналистам своих СМИ. Кроме того, он угрожал корреспондентам «URA.RU».