{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Пранкеры Лексус и Вован: «Будет на столе у Путина»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,99
Динамика за 2 недели
Евро 69,91
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
05 декабря 2017
Главные новости Москвы
12:36  05 декабря 2017 0

Саакашвили хотел спрыгнуть с крыши 8-этажного дома во время обыска. СБУ пришлось отступить

Биткоин, беременность, сейсмология, фекалии, фейспалм, эпикфейл, специальные войска, радиация, КГБ, спецагент, саакашвили михаил
Политик не намерен сдаваться силовикамФото: depositphotos.com © URA.RU

Украинские силовики провели обыски в доме бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Киеве. Во время визита сотрудников правоохранительных органов политик забрался на крышу дома и пригрозил спрыгнуть вниз, если его будут пытаться задержать.

После угроз начались переговоры между силовиками и Саакашвили. Практически сразу же к зданию приехали медики и спасатели. Одного из соратников экс-президента Грузии пришлось госпитализировать с переломом руки и ноги.

Отметим, что Саакашвили в сентябре смог прорваться вместе со своими сторонниками с территории Польши на Украину. После этого суд приговорил политика к штрафу в 130 долларов. Осенью противник режима Петра Порошенко выступал возле здания парламента с критикой президента страны на митинге единомышленников.

Руководство Украины намерено депортировать Саакашвили в Грузию до конца года, пишет РИА «Новости».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров