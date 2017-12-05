12:36 05 декабря 2017 0

Политик не намерен сдаваться силовикам Фото: depositphotos.com © URA.RU

Украинские силовики провели обыски в доме бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Киеве. Во время визита сотрудников правоохранительных органов политик забрался на крышу дома и пригрозил спрыгнуть вниз, если его будут пытаться задержать.

После угроз начались переговоры между силовиками и Саакашвили. Практически сразу же к зданию приехали медики и спасатели. Одного из соратников экс-президента Грузии пришлось госпитализировать с переломом руки и ноги.

Отметим, что Саакашвили в сентябре смог прорваться вместе со своими сторонниками с территории Польши на Украину. После этого суд приговорил политика к штрафу в 130 долларов. Осенью противник режима Петра Порошенко выступал возле здания парламента с критикой президента страны на митинге единомышленников.

Руководство Украины намерено депортировать Саакашвили в Грузию до конца года, пишет РИА «Новости».