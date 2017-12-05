Высокоскоростная магистраль Берлин — Пекин, которую по планам начнут строить в 2018 году, может пройти через Курган. Альтернативные варианты проекта озвучил первый вице-президент ОАО «Российские железные дороги» Александр Мишарин.
Магистраль «Евразия» начинается в Германии и, пересекая территории Польши, Белоруссии, России и Казахстана, идет до города Урумчи в КНР. От границы Белоруссии в Смоленской области она проходит через Екатеринбург и Челябинск. В приоритетном варианте после этого магистраль проложат в Казахстан через город Троицк, излагает подробности проекта издание «Деловой квартал».
При альтернативном варианте развития событий строительство пойдет по Транссибирской магистрали до Забайкальского края. Так новая скоростная железная дорога соединит Челябинск с Курганом и Омском. Третий вариант маршрута проходит через Алтайский край. Дорогу в этом случае также проложат из Челябинска в Курган на Новосибирск. Вице-президент РЖД назвал альтернативные варианты более эффективными, так как они охватывают больше российских территорий.
В рамках настоящего проекта магистрали на Россию приходится 44,3% пути и 2,37 тысячи километров. Участок можно будет преодолеть за 9,5 часов. Ожидается, что строительство часть магистрали, которая соединит Екатеринбург и Челябинск, начнется в 2021 году.