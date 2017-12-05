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05 декабря 2017
04 декабря 2017
Главные новости Курганской области
13:31  05 декабря 2017 0

Новая скоростная магистраль может соединить Курган с Челябинском и Екатеринбургом

Свалка ТБО2. Нижневартовск., рельсы, железная дорога, жд, шпалы
Через Курган хотят провести железную дорогу Берлин — ПекинФото: Александр Елизаров © URA.RU

Высокоскоростная магистраль Берлин — Пекин, которую по планам начнут строить в 2018 году, может пройти через Курган. Альтернативные варианты проекта озвучил первый вице-президент ОАО «Российские железные дороги» Александр Мишарин.

Магистраль «Евразия» начинается в Германии и, пересекая территории Польши, Белоруссии, России и Казахстана, идет до города Урумчи в КНР. От границы Белоруссии в Смоленской области она проходит через Екатеринбург и Челябинск. В приоритетном варианте после этого магистраль проложат в Казахстан через город Троицк, излагает подробности проекта издание «Деловой квартал».

При альтернативном варианте развития событий строительство пойдет по Транссибирской магистрали до Забайкальского края. Так новая скоростная железная дорога соединит Челябинск с Курганом и Омском. Третий вариант маршрута проходит через Алтайский край. Дорогу в этом случае также проложат из Челябинска в Курган на Новосибирск. Вице-президент РЖД назвал альтернативные варианты более эффективными, так как они охватывают больше российских территорий.

В рамках настоящего проекта магистрали на Россию приходится 44,3% пути и 2,37 тысячи километров. Участок можно будет преодолеть за 9,5 часов. Ожидается, что строительство часть магистрали, которая соединит Екатеринбург и Челябинск, начнется в 2021 году.

Инна Касаткина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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