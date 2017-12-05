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05 декабря 2017
Главные новости Москвы
13:59  05 декабря 2017 0

ЧМ-2018 может спровоцировать дефицит топлива в России

Символы Чемпионата мира по футболу 2018. Екатеринбург, атрибутика, russia2018, чм2018, сувенирка чм-2018, чемпионат мира по футболу
Мундиаль может привести к перебоям с горючим в целом ряде субъектов РФФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Руководство Российского союза промышленников и предпринимателей обратилось к вице-премьеру Игорю Шувалову с просьбой предоставить список опасных производственных объектов, которые должны приостановить работу в период проведения ЧМ-2018 по футболу. Представители бизнеса предупреждают, что эта мера может иметь крайне неблагоприятные последствия, в том числе и дефицит топлива в Московской области и других регионах страны.

Правительство в июне этого года выпустило документ, при буквальной трактовке которого под блокировку с 14 июня по 15 июля 2018 года могут попасть все опасные производства с 1 по 4 класс в 11 регионах России, поясняет газета «Ведомости». Объекты, работающие с углеводородами, а также также магистральные нефте- и газопроводы располагаются практически в каждом регионе, где пройдут матчи мундиаля. Изменение режима их работы чревато топливным дефицитом. В связи с этим РСПП просит Шувалова пояснить, на какие опасные промышленные объекты распространяется директива.

Чемпионат мира по футболу — 2018 года станет самым дорогим в истории мирового первенства. Его стоимость составит 678,1 млрд рублей. При этом прибыль от спортивных мероприятий прогнозируется в значительно меньшем объеме. Об этом пишет «Национальная служба новостей».

Сборная России сыграет на первенстве с командами из Саудовской Аравии, Египта и Уругвая, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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