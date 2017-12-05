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Главные новости Тюменской области
14:29  05 декабря 2017 1

Убийцу тюменского врача задержали по горячим следам

Клипарт, всего понемногу, убийство, разбой, пистолет, оружие, бандитизм, нападение
Преступление произошло на почве ревностиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вероятный убийца тюменского врача Виталия Савчука задержан по горячим следам. Источник «URA.RU», близкий к правоохранительным органам, сообщил, что причиной трагедии стала ревность.

По информации пресс-службы УМВД России по Тюменской области, утром 5 декабря в ведомство поступило сообщение о том, что в подъезде одного из домов по улице Чернышевского местные жители обнаружили тело мужчины 1983 года рождения с признаками насильственной смерти — огнестрельным ранением. По предварительным данным, человек, возможно причастный к совершению преступления, скрылся на автомобиле ВАЗ-2106.

Во время патрулирования экипаж Госавтоинспекции обратил внимание на машину, подходящую под описание и начал преследование. На улице Комсомольской полицейские преградили путь «шестерке», водитель предпринял очередную попытку скрыться, но был задержан. Впоследствии сотрудники полиции установили его причастность к убийству.

По данным следствия, подозреваемый испытывал личную неприязнь к потерпевшему на почве ревности, из-за чего и взял в руки оружие. От полученной раны мужчина скончался на месте происшествия. В правоохранительных органах не сообщили имени убитого, однако собеседник агентства уверен: им был уролог областной клинической больницы №2 Виталий Савчук. Оперативному задержанию помогли бдительные жильцы дома: они услышали хлопок, раздавшийся в подъезде, и указали полицейским направление, куда побежал подозреваемый.

СКР возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование продолжается.

Дарья Казакова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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