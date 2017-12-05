15:54 05 декабря 2017 0

Пользователи сравнили Саакашвили с кабаном Фото: РИА Новости

В Сети появилось видео и фото, где запечатлено, как бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили снимали с крыши восьмиэтажного дома, в котором он проживает. Видеозаписи опубликовали украинский прокурор Владислав Куценко в Facebook и «Ридус».

Судя по кадрам, силовики Службы безопасности Украины, сцепившись друг с другом за руки, окружили Саакашвили и оттащили от края крыши. На лестничной площадке и на улице им пришлось протискиваться сквозь бушующую толпу активистов. После этого спецназ поместил его в автомобиль, который увез экс-губернатора в сторону Главного следственного управления для допроса.

Под видеороликом пользователи высказались по поводу увиденного: одни пошутили над силой его сопротивления, другие — предсказали свержение власти на Украине. «Вот это кабан. Как Янукович. Бойцы против него как малыши. Вертолетом нужно было тащить», «Так вот кто по крышам шастает и ворует интернет-провода», «Конец власти Порошенко», «Боже… ему под купол цирка, а он на крышу», — комментируют они.

Ранее сообщалось, что возле дома политика собралось около 30 его сторонников и более ста полицейских. Кроме того, к зданию приехали автомобили скорой помощи и пожарных. Причиной послужили обыски в доме Саакашвили, после которых он забрался на крышу и пригрозил спрыгнуть вниз, если его попытаются задержать, передавала «Национальная служба новостей».