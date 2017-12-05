16:47 05 декабря 2017 0

Подаренные серьги от любимого бренда Собчак Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов подарил журналистке Ксении Собчак на день рождения дорогое ювелирное украшение. Журналиты выяснили, что серьги стоят больше миллиона рублей.

Собчак ранее похвасталась подарком на своей странице в «Инстаграм». Как удалось узнать авторам телеграм-канала Super, украшение от Yana Jewellery стоит 1 120 000 рублей. Сейчас такие серьги уже не производят, только по спецзаказу. «Что ж, у Венедиктова есть вкус. И деньги», — пишет автор телеграм-канала.

Ксения была очень рада подарку «Приходишь к @aavst, чтобы тебя помучили 4 Алексея, а уходишь с подарком на др в виде рубиновых сережек от любимого дизайнера @yanajewellery», — написала она на своей странице в «Инстаграм». Собчак — давняя поклонница бренда, к слову, им руководит ее подруга Яна Расковалова. Сама Ксения снимается в рекламе ее изделий.

Те самые серьги от российского бренда Yana Jewellery ФОТО: телеграм-канал Super

В соцсетях отреагировали на обновку Ксении неоднозначно. «Метим в президенты, а за подарки и оплату за рекламу готова удавиться…», «Всех поцелует за пост президента». Однако есть и положительные комментарии «Какая искренняя улыбка) Лапушка такая, каеф)», — пишут пользователи в «Инстаграм».

После того, как выяснилась цена украшения, пользователи принялись рассуждать о том, за что можно отдать такие деньги. «В долларах сколько будет», «Самые обычные сережки) ничего особенного, не стоят таких денег», «выглядят дешево, как бижутерия», — пишут в комментариях.