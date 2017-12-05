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05 декабря 2017
04 декабря 2017
Главные новости Курганской области
19:36  05 декабря 2017 0

Супруга замначальника ЮУЖД попалась на крупных взятках. Ее личность ранее раскрыло «URA.RU»

Клипарт., взятка, деньги
Домосканова получила от бизнесменов почти полмиллиона рублейФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Курганской области завели два уголовных дела на инспектора Южно-Уральской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений Южно-Уральской железной дороги ОАО «РЖД» 55-летнюю Людмилу Домосканову. Женщина является супругой заместителя начальника ЮУЖД (по территориальному управлению) в Курганском регионе Сергея Домосканова.

Ранее личность подозреваемой раскрыли источники «URA.RU», сегодня информацию агентству подтвердил старший помощник руководителя уральского следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Лебедев.

Уголовные дела в отношении Домоскановой возбуждены по фактам получения взяток в крупном размере (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ). В первом случае, в период с 17 октября 2016 года по 16 ноября 2017 года, инспектор по контролю за техническим содержанием зданий в служебном кабинете получила 175 360 рублей от руководства одной из строительных фирм за незаконные действия в интересах юридического лица, а также за общее покровительство. Во втором — в период с апреля 2016 года по сентябрь 2017 года Домосканова при схожих обстоятельствах обогатилась еще на 232 400 рублей.

Преступления выявили сотрудники управления ФСБ России по Курганской области. Расследование уголовных дел продолжается, уточняют в силовых органах.

О том, что сотрудница железной дороги является женой Сергея Домосканова, «URA.RU» рассказывало в своей еженедельной рубрике «Слухи».

Инна Касаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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