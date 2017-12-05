Путин подписал закон, меняющий жизнь Свердловской и Челябинской областей

22:09 05 декабря 2017 0

Владимир Путин внес изменения в закон о ТОСЭР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин подписал 5 декабря, во вторник, закон, позволяющий получать статус территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «закрытым» городам. В УрФО этот закон напрямую коснется двух городов в Свердловской области — Новоуральска и Лесного, и трех в Челябинской — Озерска, Снежинска и Трехгорного.

О создании ТОСЭР в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) губернатор Борис Дубровский говорил с Сергеем Кириенко, когда тот руководил госкорпорацией «Росатом», в июне 2015 года. Но все челябинские «запретки», подведомственные Росатому, живут в условиях целого ряда ограничений, что не позволяло им претендовать на такой статус.

Между тем в Озерске и Снежинске уже все готово для ТОСЭР. Чтобы ликвидировать «юридические коллизии», потребовалось менять федеральный закон «О территориях опережающего социально-экономического развития Российской Федерации».

Соответствующий законопроект разрабатывал, по просьбе Дубровского, челябинский сенатор Олег Цепкин. К нему в качестве авторов присоединились депутаты Госдумы Виталий Бахметьев и Анатолий Литовченко, а также сенатор Ирина Гехт. Законопроект был рассмотрен в трех чтениях в Госдуме, после подписания президентом документ вступит в силу. В Озерске надеются, что городу удастся получить статус ТОСЭР до конца года.

«Для озерчан это значит одно: появление в Озёрске тысяч новых технологичных рабочих мест. Для городского бюджета — вливание миллиардных инвестиций со стороны крупного бизнеса. Поздравляем, друзья!», — такая запись появилась на странице «Мы с „Маяка“» во «ВКонтакте».