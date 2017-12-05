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05 декабря 2017
Главные новости Москвы
22:47  05 декабря 2017 1

Масляков запретил использовать слово «КВН»

Пресс-конференция о подготовке УрФУ к юбилею 95 лет. Екатеринбург, масляков александр, сан саныч
Масляков против использования товарного знака «КВН» в названии фильмаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Александр Масляков-младший, руководитель телевизионного объединения «АМИК», потребовал убрать из названия фильма об истории «Клуба веселых и находчивых», который будет показан на «Артдокфесте», слово «КВН». Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент фестиваля и режиссер Виталий Манский.

Масляков в официальном письме гендиректору одного из кинотеатров сети «Каро фильм менеджмент» сослался на то, что «КВН» — это товарный знак. Он «является интеллектуальной собственностью», и его использование в названии фильма фестиваля «может ущемить интересы» правообладателя, информирует «Дождь».

Теперь, как сообщает Манский, фильм будет называться не «КВН. Свидетельство о рождении», а просто «Свидетельство о рождении». Режиссер отметил, что в ленте самого Маслякова почти и нет. Он сыронизировал на счет запрета, сказав, что это «весело и находчиво».

Ранее НАТО назвало КВН инструментом «гибридного влияния» Кремля. В организации считают, что с помощью игры «веселых и находчивых» Россия якобы скрывает правду от общественности.

Ксения Томашова
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