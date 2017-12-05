23:34 05 декабря 2017 9

Российские спортсмены смогут выступить на Играх только под нейтральным флагом. Гимн нашей страны звучать не будет Фото: pixabay.com © URA.RU

Международный олимпийский комитет принял решение не допускать сборную России до Олимпийских игр в 2018 году. Российские спортсмены смогут выступить только под нейтральным флагом. Такое решение комиссия МОК вынесла во вторник, 5 декабря.

Команда, как пишет RT, будет носить название «Олимпийские спортсмены из России» и выступать под олимпийским флагом. Представители командных видов спорта, вопреки опасениям, также смогут поучаствовать в предстоящих играх.

Кроме того, функционерам министерства спорта запрещено присутствовать в Южной Корее (место проведения Игр, город Пхёнчхан), а президент Олимпийского комитета России Александр Жуков лишен членства МОК, а самой организации необходимо пожертвовать 15 млн долларов на создание независимой системы допинг-тестирования.