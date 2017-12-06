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06 декабря 2017
05 декабря 2017
Главные новости Москвы
08:18  06 декабря 2017 0

Рок-звезда Франции Джонни Холлидей умер от рака

Последнее время Холлидей лечился от ракаФото: страница Джонни Холлидея в Twitter

Французский рок-исполнитель Джонни Холлидей умер в возрасте 74 лет. Как сообщают СМИ, причиной смерти стал рак легких.

О смерти артиста рассказала его жена Латиция, пишет RT. «Джонни Холлидей ушел. Я пишу эти слова, не веря в них, но это правда. Моего мужчины больше нет с нами», — сообщила супруга певца.

Холлидей еще в марте 2017 года рассказывал на своей странице в Twitter о том, что лечится от рака. Тогда певец успокаивал своих поклонников, что его жизни ничего не угрожает, пишет «Федеральное агентство новостей».

Настоящее имя Джонни Холлидея — Жан-Филипп Сме. Он родился 15 июня 1943 года в Париже. Заниматься музыкой рок-исполнитель стал еще в школьном возрасте. За свою карьеру Холлидей сочинил сотни композиций. Его диски разошлись в мире общим тиражом 110 млн экземпляров.

Виктор Дорофеев
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