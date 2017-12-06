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06 декабря 2017
Главные новости Москвы
11:42  06 декабря 2017 0

В России разрешат ночную продажу алкоголя

Дегустация Шампанских вин в алкомаркете Магнум. Екатеринбург, вино, дегустация, шампанское, бутылки, алкоголь
В Новый год и Рождество шампанское будут продавать ночьюФото: Александр Мамаев © URA.RU

Власти могут снять запрет на круглосуточную продажу алкоголя. Правда, эта мера касается только шампанского, и с временным ограничением — на новогодние праздники.

Шампанское можно будет купить с 22 часов вечера до 8 часов утра в ночь с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января. С инициативой выступил парламент Ленинградской области, пишет RT. Как поясняет депутат Владимир Петров, эта мера поможет снизить число отравлений нелегальной и низкопробной алкогольной продукцией, которое традиционно возрастает в праздничные дни. «В новогоднюю ночь запрет на розничную продажу алкоголя в это время порождает черный рынок, привлекает различных недобросовестных продавцов некачественной или контрафактной продукции», — пояснил парламентарий. Петров считает, что круглосуточная продажа игристых вин в новогодние праздники благоприятно скажется на экономических и социальных последствиях для государства.

Крупнейшие отечественные производители игристых вин заверили, что шампанское в России не подорожает к Новому году, пишет «Национальная служба новостей». Виноделы говорят, что они заинтересованы сбыть напиток в сезон, «чтоб не застаивался».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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