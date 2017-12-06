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06 декабря 2017
05 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
14:21  06 декабря 2017 0

Стало известно, куда поселят футбольные команды в Екатеринбурге во время ЧМ — 2018

Отель
Гостиница всемирной сети Hilton — одна из тех, кому повезет принять официальные делегации мундиаляФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Официальные делегации стран, участниц ЧМ-2018, и команды футболистов поселят в гостиницах Ramada и Hilton (DoubleTree by Hilton Hotel Ekaterinburg City Centre). При этом соперников по матчам разместят в разных районах города. В центре будут жить сборные Египта, Франции, Японии и Мексики, на Кольцовском тракте — представители Швеции, Сенегала, Перу и Уругвая. «Также для официального проживания забронирован отель ТENET, он в резерве, — говорит председатель комитета по организации бытового обслуживания населения администрации города Екатеринбурга Максим Афанасьев.

Такой выбор сделал Match Accommodation, официальный дилер FIFA по обеспечению гостиничными номерами во время мероприятий. Компания селит организаторов, спортсменов, членов команд и других участников спортивных мероприятий, а болельщики ищут себе места для проживания самостоятельно.

«Мы предполагаем, что иностранные болельщики захотят поселиться поближе к своим командам. Именно поэтому призываем владельцам хостелов, которые находятся поблизости от этих гостиниц, обратить внимание на то, чтобы соответствовать требованиям, которые к ним предъявляются разными структурами», — отмечает Афанасьев. Среди этих требований, например, перевод информационных материалов хостелов не только на английский, но и на испанский и французский языки, привлечение к работе персонала, владеющего английским, и запрет на торговлю сувенирами, вид которых не прошел одобрение FIFA.

В Екатеринбурге с 15 июня по 27 июня пройдут четыре международных матча: Египет — Уругвай, Перу — Франция, Япония — Сенегал, Мексика — Швеция.

Юлия Литвиненко
© Служба новостей «URA.Ru»
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