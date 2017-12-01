Названы команды, которые сыграют матчи ЧМ-2018 в Екатеринбурге

21:15 01 декабря 2017 4

Стадион почти готов к состязаниям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На жеребьевке ЧМ-2018 по футболу определены соперники России, которая попала в группу «А». Также стало известно, когда и какие команды сыграют в Екатеринбурге на чемпионате в июне 2018 года.

Первый матч между сборными Египта и Уругвая состоится 15 июня. Следующий матч между командами Перу и Франции пройдет 21 июня. Команды Японии и Сенегала встретятся в столице Среднего Урала 24 июня, а 27 июня пройдет матч «Мексика — Швеция».

Отметим, что кроме сборной России в группу «А» попали Саудовская Аравия, Египет и Уругвай. Эксперты считают, что нашей сборной повезло с соперниками. «URA.RU» вело текстовую трансляцию жеребьевки.